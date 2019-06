Unruhige Gewitternacht hinterlässt deutliche Spuren

Blitze erhellen die Nacht. Foto: Patrick Pleul/archivbild.

Koblenz Viel Regen, Blitz und Donner: Gewitter haben in Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands in der Nacht auf Donnerstag deutlich Spuren hinterlassen. Blitzeinschläge sorgten für Brände im Hunsrück und der Eifel.

Verletzte gab es dabei nicht. In der Pfalz legte wahrscheinlich ein Blitz zwischenzeitlich Telefone lahm.

Viel Arbeit hatten vor allem Einsatzkräfte im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Beamten registrierten dort rund 20 wetterbedingte Einsätze. Darunter war ein Blitzeinschlag in einen Baum in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis). Dabei wurden selbst größere Äste bis zu 15 Meter weit geschleudert. Durch den Einschlag geriet außerdem ein Gartenhaus aus Holz in der Nähe des Baumes in Flammen und brannte vollständig ab. Die Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.

Das Wetter sorgte auch im Bereich des Polizeipräsidiums Trier für eine unruhige Nacht. „Es hat richtig viel Wasser runter gegeben“, sagte ein Polizeisprecher. Trotzdem sei nur ein wetterbedingter Einsatz nötig gewesen: In der Eifel brannte in Weinsheim wahrscheinlich wegen eines Blitzeinschlags ein Holzschuppen komplett nieder. Bei einem Wohnhaus, das in der Nähe stand, barsten durch die Hitze zwei Fensterscheiben. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Bereich.

Im Raum Kaiserslautern sei kein unwetterbedingter Unfall oder Notfall gemeldet worden, teilte das Präsidium Westpfalz am Morgen mit. Eine technische Störung legte kurzzeitig mehrere Telefone der Polizei lahm. Möglicherweise war ein Blitzeinschlag die Ursache. Die Notrufe waren nicht betroffen, die Polizei blieb auch über Mobiltelefone einsatzbereit.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen war kein nächtlicher Wettereinsatz vonnöten, wie eine Sprecherin mitteilte. Vermutlich seien zwar Äste abgeknickt, aber ein Notfall wurde nicht gemeldet. Ähnlich entspannt war die Lage aus Sicht des Polizeipräsidiums Mainz. Es sei „nichts Größeres“ passiert, sagte eine Polizeisprecherin.

Im Saarland registrierte die Polizei landesweit 20 Einsätze wegen des Wetters. Größere Schäden seien aber ausgeblieben, sagte eine Sprecherin. Oftmals seien Bäume entwurzelt worden oder Bauzäune umgekippt. Bei Lehbach (Kreis Saarlouis) habe es einen Blitzeinschlag in eine Straßenlaterne gegeben. Das anschließende Feuer sei schnell gelöscht gewesen.