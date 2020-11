Wegen Corona : Saar-Uniklinikum sucht Helfer

Homburg Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sucht das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) Helfer zur Unterstützung.

Man bereite sich darauf vor, dass in den kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Patienten mit Covid-19 in Homburg behandelt werden müssten, teilte das UKS am Donnerstag mit. In erster Linie würden Studierende der Fächer Medizin oder Psychologie und Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, Ärzte oder medizinische Fachangestellte gesucht.