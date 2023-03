Telekommunikation United Internet will wieder mehr investieren und umsetzen

Auf Jahressicht will United Internet den Umsatz auf 6,2 Milliarden Euro steigern, was gegenüber dem Wert von 2022 einem Plus von etwa 4,8 Prozent entsprechen würde, wie das Unternehmen am Mittwochabend weiter mitteilte. Im abgeschlossenen Jahr gelang dem Konzern ein genauso starkes Plus auf rund 5,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 2023 allerdings infolge der gestiegenen Investitionen auf dem Vorjahresniveau bei etwa 1,27 Milliarden Euro verharren.