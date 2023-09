Börse United Internet steigt in MDax auf: Nucera neu im SDax

Frankfurt/Main · Der Internetdienstanbieter United Internet steigt Mitte September in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf. Weichen muss dafür die Aktie des Maschinenbauers Krones, wie die Deutsche Börse in Eschborn im Anschluss an die Indexüberprüfung am Dienstagabend nach Handelsschluss mitteilte.

05.09.2023, 22:46 Uhr

Indizes der Frankfurter Börse. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Den Platz von United Internet im Kleinwertesegment SDax nimmt dafür Börsenneuling Thyssenkrupp Nucera ein. Den SDax wird zudem künftig Ionos bereichern. Platz machen muss dafür der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler. Die Änderungen treten am Montag, den 18. September, in Kraft. Im deutschen Leitindex Dax bleibt hingegen alles beim Alten. Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. © dpa-infocom, dpa:230905-99-87978/2

(dpa)