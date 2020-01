Unimedizin: Vorbereitungen auf chinesische Lungenkrankheit

Im Labor werden Proben untersucht. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild.

Mainz Nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China bereitet sich die Mainzer Universitätsmedizin auf mögliche Krankheitsfälle vor. Mainz liege in der Nähe des Frankfurter Flughafens, der ein wichtiges globales Luftverkehrsdrehkreuz mit Verbindungen nach China sei, teilte die Klinik am Freitag in Mainz mit.

Daher seien Vorkehrungen für den Fall getroffen worden, dass das erstmals im chinesischen Wuhan aufgetretene neue Coronavirus bei einer Patienten-Notfaufnahme auftrete. Es seien etwa Hygiene-Maßnahmen festgelegt worden. Die Unimedizin stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um bei Bedarf schnell zu reagieren.