Unimedizin und Verdi erreichen Teileinigung

Mainz Dank einer Teileinigung zwischen der Mainzer Universitätsmedizin und der Gewerkschaft Verdi ist der drohende Streik am größten Klinikum in Rheinland-Pfalz vorerst abgewendet. Es wurden Soll-Zahlen für die personelle Besetzung einzelner Stationen vereinbart, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.

