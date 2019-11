Unimedizin-Beschäftigte protestieren im Gesundheitsausschuss

Mainz Der Ruf der Gewerkschaft Verdi nach mehr Personal an der Mainzer Unimedizin hat die Landespolitik erreicht. Der für Donnerstag geplante Streik könnte noch abgewendet werden.

Rund 30 Pflegekräfte der Mainzer Unimedizin haben am Dienstag Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) im Gesundheitsausschuss des Landtags ihre Forderungen und eine Fotopetition übergeben. Darauf sind 1273 Fotos nicht-ärztlicher Beschäftigter des größten Klinikums in Rheinland-Pfalz zu sehen - dies entspreche zwei Dritteln der Beschäftigten, die alle hinter den Forderungen stünden. „In der Unimedizin Mainz ist der Pflegenotstand leider Alltag“, sagte Mario Tremmel, am Dienstagmorgen zur Begründung. Er trug wie seine Kollegen gelbe Verdi-Westen mit der Aufschrift „Entlastung an der Unimedizin“.