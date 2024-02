Hochschulen Uni Mainz distanziert sich von antisemitischen Äußerungen

Das Präsidium der Mainzer Universität (JGU) hat sich von antisemitischen Aussagen und Verhaltensweisen distanziert, die bei einer Veranstaltung in der Hochschule zum Gaza-Krieg gefallen sein sollen. Die Uni arbeite die Vorkommnisse der Veranstaltung des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) mit dem Titel „Gründe und Folgen des Krieges in Gaza“ vom 1. Februar derzeit auf und werde bis auf Weiteres keine Veranstaltungen der Linken Liste/SDS genehmigen, teilte das Präsidium am Freitag auf Anfrage mit. Dies gelte auch für die Nutzung von Räumen. „Extremistische und radikale Bestrebungen, antisemitische oder gegen andere Religionsgemeinschaften gerichtete Bestrebungen, ausländerfeindliche und homophobe oder gegen Minderheiten gerichtete Ideologien finden an der JGU keinen Platz“, heißt es in der Stellungnahme.