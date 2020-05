Uni Koblenz-Landau: Mainzer Verwaltung Ende 2024 aufgelöst

Mainz Der Mainzer Verwaltungsstandort der Noch-Uni Koblenz-Landau soll bis Ende 2024 aufgelöst werden. Das sieht ein Gesetzentwurf zur Neustrukturierung der Universitätsstandorte in Kaiserslautern, Landau und Koblenz vor, den Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag in Mainz vorstellte.

