Tiere Ungewöhnlich: Rentier-Nachwuchs im Herbst

Erstaunen auf einer Rentieralm im Nahetal: Vor wenigen Tagen ist dort ein Rentier geboren worden, was „völlig ungewöhnlich“ für die Jahreszeit sei, sagte Sonja Persch-Jost, die Inhaberin der Rentieralm in Niederhausen (Landkreis Bad Kreuznach), am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise hätten Rentiere im Frühling Nachwuchs. „Im Oktober ist das eine kleine Sensation.“ Der Kleine wiege 5,8 Kilo und sei topfit.