2. Fußball-Bundesliga Ungeschlagen-Status fände Zorniger im April „richtig geil“

Bei der SpVgg Greuther Fürth haben Trainerstab, Fußball-Profis und auch die Betreuer in der Länderspielpause „mal komplett runtergefahren“. Das berichtete Chefcoach Alexander Zorniger vor dem Zweitliga-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die SV Elversberg, in dem der Tabellendritte nun wieder erfolgreich hochfahren will.