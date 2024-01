Deutscher Wetterdienst Ungemütliches Wetter zum Wochenstart

Offenbach · Der Dauerfrost ist vorbei, dafür kommen nun Regen und teils starker Wind nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Montag steigen die Temperaturen auf milde sieben bis zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte.

21.01.2024 , 11:41 Uhr

Es sei stark bewölkt bis bedeckt und gebe vielerorts verstärkten Regen. Der Wind komme aus Südwest mit starken bis stürmischen Böen. In den Hochlagen könne es auch schwere Sturmböen geben. Im Verlauf des Tages soll der Wind aber nachlassen, wie es hieß. Auch der Dienstag bleibt wechselhaft mit Wind, Wolken und zeitweisem Regen vor allem ab Nachmittag. Die Temperaturen erreichen bis zu 6 bis 10 Grad. Am Mittwoch sollen die Höchsttemperaturen dann auf bis zu 10 bis 14 Grad steigen. © dpa-infocom, dpa:240121-99-694073/2

(dpa)