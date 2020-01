Ungemütliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Viele Wolken und immer wieder etwas Regen: Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit tristem Wetter. Am Montag erreichen die Temperaturen sechs bis neun Grad, dazu gibt es zeitweise etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

