Ungemütliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Regenschirm eines Spaziergängers wird von einer Windböe erfasst. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kühles und wechselhaftes Schauerwetter. Am Mittwoch kann es Regen, Graupel und auch Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach mitteilte.

Im Tagesverlauf können Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen. Zum Abend hin lässt der Wind nach. Es ist sehr kühl bei Höchstwerten zwischen neun und zwölf Grad, in Höhenlagen sechs bis acht Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es vereinzelt noch Schauer geben bei Tiefstwerten zwischen vier und ein Grad, im Bergland bis minus ein Grad. Am Donnerstag bleibt es zunächst überwiegend trocken. Im Tagesverlauf können von Südwesten her Regenwolken aufziehen. Vereinzelt gibt es Gewitter bei 7 Grad in Hochlagen und 13 Grad am Rhein.