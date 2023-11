Wetter Ungemütliches, mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach · In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild, aber wechselhaft. Am Mittwoch ist es grau und zunächst trocken, bevor am Nachmittag aus dem Westen Regen aufzieht. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

01.11.2023, 09:05 Uhr

Eine Kastanie liegt auf einem Blatt auf dem Boden. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Es weht ein mäßiger, teils böig auffrischender Wind. Für Donnerstag werden Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad mit vielen Wolken und Schauern vorhergesagt. Am Nachmittag und Abend gibt es aber auch trockene Phasen. Der DWD erwartet starke bis stürmische Böen, in nördlichen Gipfellagen sind Sturmböen möglich. Weiterhin eher ungemütlich bleibt es am Freitag. Den Meteorologen zufolge wird es stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Bei maximal 8 bis 12 Grad weht teils auch ein böiger Wind. © dpa-infocom, dpa:231101-99-780444/2

(dpa)