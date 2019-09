Ungemütliches Herbstwetter mit vielen Wolken und Regen

Ein Mann geht mit einem Regenschirm in der Hand durch die Fußgängerzone in Mainz. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Offenbach Häufiger Regen, viele Wolken: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen wird ungemütlich. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge sorgt Tiefdruckeinfluss für Schauer, Gewitter und teils starken Wind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Temperatur soll zum Wochenbeginn nicht mehr über die 20-Grad-Marke steigen. Am Sonntag warnt der DWD im Bergland auch vor Sturmböen.