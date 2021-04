Wetteraussichten : Ungemütlicher Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wolken leuchten im Abendlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mainz/Essen Bewölkt und regnerisch beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. „Die Aprilachterbahn setzt sich fort“, sagte ein Meteorologe des Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen in Essen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Bergland könne es im Laufe des Tages immer wieder schneien. In der Nordhälfte seien einzelne Graupelschauer möglich. Die Höchstwerte erreichen maximal zehn Grad.

Auch der Dienstag wird laut Vorhersage stark bewölkt, aber weniger regnerisch. Im Norden seien kurze, schwache Regenschauer allerdings nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf höchstens elf Grad, in den Hochlagen liegen sie bei etwa fünf Grad.

Einen kleinen Lichtblick gibt es voraussichtlich am Mittwoch: Der Himmel klart der Vorhersage zufolge immer öfter auf und die Sonnenanteile nehmen zu. Die Nächte bleiben aber frostig.