Wetter Ungemütlicher Start ins Wochenende

Auch am Samstag sind zeitweise Schauer möglich, hieß es vom DWD. Dazu wird es deutlich kühler mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad, in höheren Lagen 9 bis 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es dann überwiegend trocken - örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4 Grad, in höheren Lagen bis 1 Grad. In den Mittelgebirgslagen ist zudem örtlich mit Bodenfrost zu rechnen.