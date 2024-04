Umwelt Ungeliebter Neuzugang: Waschbär wird zum Problembär

Nach Angaben von Andreas Werno vom Zentrum für Biodokumentation beim Umweltministerium soll nun eine Studie zeigen, wo und in welchem Ausmaß der Waschbär im Saarland verbreitet ist. Die größte Anzahl werde in den Randgebieten um Rheinland-Pfalz, in den Kreisen St. Wendel, Merzig-Wadern, Homburg und dem Saarpfalz-Kreis vermutet. Doch auch in Saarbrücken habe es schon Sichtungen gegeben. Erst vor wenigen Tagen berichteten Bewohner vom Triller in Alt-Saarbrücken, dass Waschbären hier offenbar gelbe Mülltonnen geplündert, Vogelhäuschen umgestoßen und auf der Suche nach Meisenknödeln an Sträuchern durch ihr Gewicht Äste abgebrochen hatten.