Verkehrsunfälle Unfallserie auf A60 löst langen Stau aus

Mainz · Eine ganze Unfallfolge hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 60 in Mainz den Verkehr gehörig ausgebremst. Ein Autofahrer habe am Kreuz Mainz-Süd beim Einfahren auf die Autobahn einen Lastwagen auf der rechten Fahrspur übersehen, teilte die Autobahnpolizei Heidesheim mit.

27.09.2023, 09:52 Uhr

Fahrzeuge stauen sich auf einer Autobahn. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Der Wagen sei nach der Kollision von dem Lkw rund 50 Meter über die Autobahn geschoben worden und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Ein anderes Auto sei beim Überholen des Lastwagens von dem anderen Wagen beschädigt worden, ein Transporter auf der linken Spur fuhr ebenfalls in die Unfallstelle. In der Folge kam es laut Polizei noch zu mindestens zwei kleineren Unfällen. Da die A60 in Richtung Darmstadt zeitweise nur auf einer Spur befahren werden konnte, bildete sich den Angaben zufolge ein Stau von rund zehn Kilometern Länge, auch Ausweichstrecken seien überlastet gewesen. © dpa-infocom, dpa:230927-99-349486/2

(dpa)