Unfallflucht: Junge von Auto erfasst und verletzt

Neunkirchen Ein 14-jähriger Junge ist in Neunkirchen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Zeugenangaben sei die Unfallverursacherin von der Unfallstelle geflohen, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Junge wurde wegen einer Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte am Freitag an einer Kreuzung eine Straße überquert, als ihn die unbekannte Autofahrerin erfasste. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Polizei leitete nach Angaben eines Sprechers Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen die unbekannte Frau ein.