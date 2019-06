Unfall nach plötzlicher Ohnmacht

Bad Kreuznach Die plötzliche Ohnmacht eines Autofahrers hat am Sonntag in Bad Kreuznach einen Schaden von rund 10 000 Euro verursacht. Der 61-Jährige verlor in seinem Wagen nach Angaben von Zeugen das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte.

