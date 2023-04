Dintesheim Unfall mit vier Autos: auch Kleinkind in Krankenhaus

Der Autobahnabschnitt ab Gundersheim war bis in die Nacht in Richtung Koblenz gesperrt. Gegen 2.00 Uhr morgens sei der Verkehr wieder normal angelaufen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Neben der Polizei waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 36.000 Euro.