Unfall mit Straßenbahn: Fußgänger schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein Fußgänger ist in Saarbrücken von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat der 54-Jährige am Dienstag an einer Haltestelle vor die Bahn, die gerade losfuhr.

