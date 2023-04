Mayen-Koblenz Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf B42

Bendorf · Bei einem Unfall in einer Ausfahrt der Bundesstraße 42 bei Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 21-Jährige kam am Montagabend beim Verlassen der B42 in Höhe Bendorf Nord aus ungeklärter Ursache ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte.

03.04.2023, 23:03 Uhr

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Das Motorrad geriet kurz darauf in Brand. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Die Anschlussstelle Bendorf Nord war für etwa zwei Stunden gesperrt. © dpa-infocom, dpa:230403-99-200038/2

(dpa)