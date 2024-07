Straßenverkehr Unfall mit Rettungswagen im Einsatz - vier Leichtverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Rettungswagen mit Blaulicht und einem Auto sind bei Ralingen im Kreis Trier-Saarburg vier Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei geriet eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf regennasser, abschüssiger Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen den Krankenwagen, der die Landstraße bergauf mit einem Patienten fuhr. Die Besatzung des Rettungswagens sowie die Fahrerin und der Beifahrer des Autos kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Patient an Bord blieb unverletzt. Die Landstraße wurde für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber aus Luxemburg.