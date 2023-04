Schifffahrt Unfall mit Passagierschiff auf Main: Fünf Verletzte

Laut den Angaben wurden fünf Fahrgäste leicht verletzt, eine Person wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Schiff habe seine Fahrt fortsetzen können und soll am Dienstag bei Tageslicht noch einmal in Mannheim begutachtet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch die Straßenbrücke zwischen Mainz-Kostheim und Ginsheim-Gustavsburg ist weiter befahrbar. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Mündung des Mains in den Rhein an der Grenze zwischen Hessen und Rheinland Pfalz.