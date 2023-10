Unfälle Unfall mit drei Verletzten in Worms - darunter zwei Kinder

Worms · Ein Rotlichtverstoß hat in Worms zu einem Unfall mit drei Verletzten geführt - darunter zwei Kinder. Eine 35-jährige Autofahrerin, die mit ihren Kindern am Donnerstagnachmittag Richtung B9 unterwegs war, habe das Rotlicht an einer Kreuzung missachtet, teilte die Polizei mit.

26.10.2023, 23:00 Uhr

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Auf der Ludwigstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Der 63-jährige Fahrer des Wagens sowie die 11 und 13 Jahre alten Kinder der Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Die Verletzen kamen in umliegende Krankenhäuser. Gegen die 35-Jährige wurde Strafanzeige aufgrund einer „fahrlässig verursachten Körperverletzung“ eingeleitet, hieß es. Der Unfallbereich musste für rund eine Stunde in Teilen gesperrt werden. © dpa-infocom, dpa:231026-99-718775/2

(dpa)