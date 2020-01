Unfall mit drei Fahrzeugen: Mehrere Verletzte

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz über die Straße. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Wissen Ein missglücktes Fahrmanöver hat zu einem Unfall mit drei Autos im Westerwald geführt. Ein 21-Jähriger habe am Dienstag in Wissen im Kreis Altenkirchen beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Autos stießen gegeneinander, ihre jeweiligen Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.