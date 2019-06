Unfall beim Überholen: Ein Toter und ein Schwerstverletzter

Tholey Bei einem Unfall im Saarland sind ein Mann getötet und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto, in dem die beiden unterwegs waren, sei am Dienstagabend bei einem Überholmanöver mit einem anderen Auto zusammengestoßen, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

