Bad Kreuznach Unfall auf nasser Fahrbahn: Autofahrerin schwerst verletzt

Laubenheim · Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer regennassen Fahrbahn im Landkreis Bad Kreuznach lebensbedrohlich verletzt worden. Sie habe in einer Kurve hinter der Ortsgemeinde Laubenheim die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei Bad Kreuznach am Donnerstag mit.

13.10.2023, 05:19 Uhr

Der Wagen stieß mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen, der dabei schwer verletzt wurde. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die 50-Jährige war von Laubenheim aus kommend Richtung Langenlonsheim unterwegs. Was genau die Ursache für den Unfall war, ist noch unklar. Nach dem Zusammenstoß wurde die Fahrbahn für etwas mehr als fünf Stunden gesperrt - und nach 22 Uhr wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos liegt bei circa 35.000 Euro. © dpa-infocom, dpa:231013-99-547599/3

(dpa)