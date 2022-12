Wetter : Unfälle und Schulausfälle wegen Glatteis in Rheinland-Pfalz

Ein Auto fährt durch den winterlichen Wald. Foto: Harald Tittel/dpa

Mainz Glatteis führt zu zahlreichen Verkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz. Einige Schulen lassen den Präsenzunterricht ausfallen. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist aber Entspannung in Sicht.

Glatteis hat zu Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz zu zahlreichen Unfällen geführt. Allein in der Stadt Mainz seien in der Nacht zum Montag und am Vormittag 70 Unfälle erfasst worden, teilte die Polizei mit. Im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz im Osten des Bundeslandes habe es insgesamt 118 Verkehrsunfälle mit fünf Verletzten gegeben. In vielen Fällen hätten Fahrer aufgrund der glatten Straßen die Kontrolle verloren und seien in geparkte Autos gerutscht. Außerdem seien Schäden an Verkehrsschildern und Pfosten entstanden.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz im Norden von Rheinland-Pfalz hatte es laut Behörden seit Einbruch des Blitzeises bis Montagmittag 95 Unfälle mit insgesamt vier leicht verletzten Personen gegeben. Im Stadtgebiet Koblenz sei es zu zehn Verkehrsunfällen gekommen. Die Polizei habe aufgrund der Wetterlage selbst teilweise Schwierigkeiten gehabt, die Unfallstellen zu erreichen, wie eine Sprecherin mitteilte.

An mehreren Schulen im Bundesland fiel der Präsenzunterricht am Montag aus. Darunter beispielsweise das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur, das Gymnasium zu St. Katharinen in Oppenheim oder die Realschule Plus Bad Ems - Nassau, wie die Schulen auf ihren Webseiten mitteilten.

Das Unwetter führt auch zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Am nahe gelegenen Flughafen Frankfurt komme es zu Verzögerungen und Flugausfällen, heißt es auf der Webseite. Der Deutschen Bahn lagen am Montagvormittag keine Fälle von witterungsbedingten Einschränkungen des Zugverkehrs in Rheinland-Pfalz vor, wie eine Sprecherin mitteilte.

Die Glatteisgefahr sollte Laufe des Montags nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Dienstag sollte es vor allem in Richtung Westerwald allerdings erneut zu lokalem Glatteis durch gefrierenden Regen kommen.

© dpa-infocom, dpa:221219-99-952645/3

(dpa)