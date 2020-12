„Unerschrockenes Wort“: Belarusinnen erhalten Auszeichnung

Zeitz/Worms Der Lutherpreis „Das unerschrockene Wort“ geht 2021 an drei Bürgerrechtlerinnen aus Weißrussland. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung für Demokratie und Freiheit soll am 24. April in Worms verliehen werden, wie der Bund der Lutherstädte am Mittwoch mitteilte.

Die drei Bürgerrechtlerinnen Weronika Zepkalo, Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa entfachten in den Wochen vor den Präsidentschaftswahl in Belarus eine Protestwelle gegen den amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko und den von ihm geschaffenen Unrechtsstaat, hieß es. Eine der Aktivistinnen befinde sich nun in Haft, die beiden anderen seien mittlerweile im Ausland.

„Diese drei Frauen stehen stellvertretend für Tausende von friedlich demonstrierenden Menschen, die derzeit für politische Veränderungen in Weißrussland kämpfen“, hieß es in der Begründung der Jury des Bundes der Lutherstädte. Mit dem Preis „Das unerschrockene Wort“ will der Verbund die Entschlossenheit, das mutige Auftreten und den friedlichen Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung honorieren.