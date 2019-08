Unbeständiges Wetter mit Regenschauern und Gewittern

Eine Frau läuft mit ihrem Hund über einen Feldweg bei Mainz, während Wolken am Himmel vorbeiziehen. Foto: Christoph Schmidt/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen immer wieder von Regenschauern und Gewittern geprägt. Der Mittwoch bleibt zunächst trocken. Erst am Abend ziehen laut DWD-Vorhersage von Westen her Regenschauer auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa