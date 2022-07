Vorhersage : Unbeständiges Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ein Frachtschiff passiert auf dem Rhein bei Osterspai eine Sandbank. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen bei sommerlich warmen Temperaturen auf eher wechselhaftes Wetter einstellen. Am Donnerstag sei es zwar zunächst mit einem Sonne-Wolken-Mix freundlich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken jedoch von Südwesten her und auch einzelne Schauer sind am späten Nachmittag nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen erreichen 23 Grad in den Hochlagen und bis zu 29 Grad in der Vorderpfalz.

In der Nacht auf Freitag zieht von Südwesten schließlich schauerartiger Regen auf, teils auch kräftiger. Tagsüber wird es wechselnd bis stark bewölkt. Zudem erwartet der DWD verbreitet Schauer und Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Lokal sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen möglich - bei Temperaturen von maximal 24 bis 28 Grad.

Am Samstag wird es meist heiter, trocken und warm, so der Meteorologe. Der Sonntag kann aber erneut wechselhaft werden mit dichteren Wolken und Regen.

© dpa-infocom, dpa:220728-99-184731/2

(dpa)