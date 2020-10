Unbeständiges Wetter am Wochenende

Ein vor den Wolken fliegendes Segelflugzeug wird von der Sonne beschienen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich weiter auf wechselhaftes Wetter einstellen. Mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad bleibt es am Donnerstag mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Von Westen und Südwesten her ziehen im Tagesverlauf Regenwolken auf, vereinzelt kann es auch gewittern. Dazu wird es windig, teils werden Windböen von bis zu 55 Stundenkilometern erwartet.