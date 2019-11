Unbeständig und mild: Zum Wochenende hin freundlicher

Offenbach Erst wird es nass, dann kann der Regenschirm erst mal wieder in die Ecke zurück. Dabei wird es kühler und teils frostig in der Nacht in Rheinland-Pfalz und Saarland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am Mittwoch ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge mit vielen Wolken und schauerartigem Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichten maximal sieben bis elf Grad. In der Nacht auf Donnerstag regne es trotz oft dichter Wolken nur noch stellenweise.

Auch am Donnerstag soll es meist stark bewölkt, teils auch regnerisch sein. Die Höchsttemperaturen bewegten sich zwischen neun und elf Grad, in höheren Lagen seien es gerade mal um die fünf Grad. Erst in der Nacht auf Freitag zieht der Regen laut DWD voraussichtlich nach Nordosten ab. Bei Temperaturen zwischen fünf und zwei Grad könne es stellenweise Nebel oder auch mal Frost in Bodennähe geben.