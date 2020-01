Unbekannter zündet geparktes Auto in Homburg an

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Homburg Ein Unbekannter hat im saarländischen Homburg ein geparktes Auto angezündet. Der in Hessen gestohlene Wagen ist in der Nacht zum Donnerstag komplett ausgebrannt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachtete demnach in der Nähe des Tatorts einen Radfahrer.

