Blieskastel Unbekannter verletzt 67 Schüler mit Reizstoff

Blieskastel/Homburg · Ein Unbekannter hat in einer Schule im saarländischen Blieskastel einen Reizstoff versprüht und damit 67 Schüler verletzt. „Davon konnten 37 Schüler nach Untersuchung vor Ort wieder nach Hause gehen, die restlichen 30 Schüler wurden vorsorglich mit Krankenwägen zur weiteren Untersuchung in vier umliegende Krankenhäuser verbracht“, teilte die Polizei in Homberg am Montag mit.

22.01.2024 , 18:46 Uhr

Die noch unbekannte Person habe in einem Windfang der Geschwister-Scholl-Schule zwischen Pausenhof und Foyer den ebenfalls noch unbekannten Reizstoff versprüht. „Als die Schüler am Pausenende das Schulgebäude wieder betreten wollten, kam es im Windfang zum Kontakt mit dem dort versprühten Reizstoff“, heißt es im Polizeibericht. Durch den beim Öffnen der Türen entstandenen Luftzug habe sich der Stoff schnell im Foyer verteilt, wo sich weitere Schüler aufhielten. Nach dem Vorfall habe es keinen Unterricht mehr gegeben, alle Schüler konnten nach Hause gehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und hofft auf Zeugen. © dpa-infocom, dpa:240122-99-710089/2

(dpa)