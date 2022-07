Bernkastel-Wittlich : Unbekannter verletzt 13-Jährigen mit Luftgewehr-Schuss

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Kröv Ein 13-Jähriger ist im Moselort Kröv von einem Unbekannten durch einen Schuss aus einem Luftgewehr verletzt worden. Der Junge habe am Montagabend mit seinem Fahrrad verkehrsbedingt an der Einmündung einer Straße gehalten, als das Geschoss ihn am Oberschenkel getroffen habe, teilte die Polizei in Trier am Dienstag mit.

Der 13-Jährige sei sofort zu Boden gefallen.

Nach Versorgung durch einen Notarzt kam er ins Krankenhaus, wo Ärzte ein Projektil aus dem Oberschenkel entfernten. Bisher gebe es noch keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen, hieß es.

Der Junge sei mit seinen Großeltern auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Zeugen vor Ort berichteten laut Polizei, anschließend drei bis vier weitere Schussgeräusche, die aus einem Luftgewehr stammen könnten, gehört zu haben. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden. Die Ermittlungen dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:220726-99-156026/3

(dpa)