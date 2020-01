Unbekannter mit Messer überfällt Spielothek

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Homburg Ein maskierter Mann hat am Sonntag eine Spielothek in Homburg überfallen. Dabei hielt er einer Mitarbeiterin ein Messer an den Hals und forderte sie auf, Geld herauszugeben, wie die Polizei mitteilte.

