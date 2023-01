Verkehrsunfälle : Unbekannter Gegenstand schlägt in Windschutzscheibe ein

Münster-Sarmsheim Ein unbekannter Gegenstand ist auf einer Autobahn an der Nahe in die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos eingeschlagen. Die beiden Männer in dem Auto bemerkten kurz vor dem Parkplatz Trollmühle der Autobahn 61 bei Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) einen Schlag auf der Windschutzscheibe, wie die Verkehrsdirektion Mainz am Dienstag mitteilte.

Der 25-jährige Fahrer bekam einige Glassplitter ab, er und sein 24 Jahre alter Beifahrer blieben aber unverletzt. Der Fahrer brachte das Auto auf dem Parkplatz zum Halten und verständigte die Polizei. Da es zu diesem Zeitpunkt ein hohes Verkehrsaufkommen gegeben habe, sei nicht ausgeschlossen, dass etwa ein aufgewirbelter Stein oder eine Eisplatte von einem LKW den Schaden verursacht haben könnte, teilte die Polizei mit.

