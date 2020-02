Unbekannter fährt in Saarbrücken Radfahrer an und flüchtet

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Ein 52-jähriger Radfahrer ist in Alt-Saarbrücken offenbar von einem unbekannten Autofahrer erfasst und liegen gelassen worden. Der bewusstlose Mann aus Frankreich sei der Polizei in der Nacht zu Freitag gemeldet worden, teilten die Behörden in der saarländischen Landeshauptstadt mit.



