Unbekannter Autofahrer rammt sechs parkende Autos und flieht

Neustadt an der Weinstraße Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Neustadt an der Weinstraße sechs parkende Autos gerammt und ist dann zusammen mit einem Mitfahrer zu Fuß geflohen. Den völlig demolierten Unfallwagen ließ der Unbekannte an der Unfallstelle im Stadtteil Mußbach zurück, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa