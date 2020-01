Unbekannter Autofahrer beschädigt Fußballfeld

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug ein Fußballfeld in Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern beschädigt. Dabei sei nach ersten Schätzungen ein Schaden von 2000 bis 3000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Kaiserslautern.

