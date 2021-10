Unbekannte wollen Geldautomaten in Trier sprengen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Tier Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Trier versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Täter seien in den Vorraum eines Supermarktes eingedrungen, wo der Automat war, teilte die Polizei mit.

Infolge der Sprengung seien der Automat und das Gebäude beschädigt worden. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, war zunächst unklar.