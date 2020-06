Unbekannte werfen Betonbrocken auf Balkon

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zweibrücken Unbekannte haben einen etwa vier Kilogramm schweren Betonbrocken auf den Balkon einer Wohnung in Zweibrücken geworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag niemand verletzt.

Ein auf dem Balkon gespanntes Netz und und die Balkonbrüstung seien beschädigt worden.