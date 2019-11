Unbekannte stehlen Parfüm und Nagelscheren

Blaulicht und Schriftzug „Polizei“ auf dem Dach eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Remagen Zwei unbekannte Männer haben Parfüm und Nagelscheren im Wert von 830 Euro aus einem Drogeriemarkt in Remagen (Landkreis Ahrweiler) gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten die Männer am Samstagnachmittag das Geschäft mit ihrer Beute verlassen, als der Sicherheitsdetektor anschlug.

