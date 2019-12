Unbekannte stehlen 200 Kilogramm schweren Tresor

Trier Unbekannte haben in Trier-Olewig einen 200 Kilogramm schweren Tresor gestohlen und in einem nahen Wald aufgebrochen. Ein Zeuge habe den Safe gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Panzerschrank ist demnach bei einem Einbruch in einen Container der Deutschen Post gestohlen und am Sonntagmorgen gefunden worden.

