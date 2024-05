Eifelkreis Bitburg-Prüm Unbekannte sprengen Geldautomaten in zwei Bankfilialen

Unbekannte sprengten ebenfalls in den frühen Morgenstunden in Ludwigshafen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale. Am Tatort am Rathausplatz seien Sprengstoffreste gefunden worden, die von Entschärfern des Landeskriminalamts (LKA) gesichert wurden, sagte ein Sprecher der Ludwigshafener Polizei. Ob die Kriminellen an Geld gelangten, war zunächst ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Der Bereich um die Filiale in der Ludwigshafener Innenstadt wurde vorerst abgesperrt.